Iraqi Airways reçoit son premier Boeing 787

Iraqi Airways a célébré la livraison de son premier Boeing 787-8. Elle attend une dizaine d'exemplaires de l'appareil. Ils lui permettront de faire grandir son réseau long-courrier.



La compagnie a également reçu quatre 737 MAX depuis le mois de février, sur une commande de six 737 MAX 8 et dix 737 MAX 10.



Iraqi Airways compte développer son réseau et profiter de la stabilisation de sa situation économique, alors que son PIB pourrait enregistrer une croissance de 7 % d'ici la fin de l'année.



(Photo © Boeing)