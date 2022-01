Iraqi Airways reçoit son premier Airbus A220

Iraqi Airways a réceptionné son tout premier Airbus A220. Cet A220-300 est le premier exemplaire d'une commande de cinq appareils.



La compagnie a choisi d'aménager son appareil avec une configuration biclasse de 132 places, réparties entre douze fauteuils de classe affaires et 120 sièges de classe économique.



Les A220 permettront à Iraqi Airways de moderniser sa flotte. Elle exploite actuellement six CRJ 900, trois A320, deux A321, quatorze 737-800, un A330-200, un 777-200LR et deux 747-400.



La commande remonte à 2013, époque à laquelle l'A220-300 était encore connu sous le nom de CS300 de Bombardier. La partie ferme de cinq appareils s'accompagnait alors d'options sur onze appareils supplémentaires.



(Photo © Airbus)