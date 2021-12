IPECA et MSAé font de la prévention auprès des seniors de l'aéronautique et de l'aérospatiale

IPECA et MSAé ont organisé en novembre à Châteauneuf‐le‐Rouge la 3e édition des Rencontres régionales de la forme, à destination des seniors du secteur aéronautique. Cet événement a réuni près de 150 préretraités et retraités d'Aix‐en‐Provence, Marseille et Marignane.



Il s'inscrit surtout dans le cadre d'une plus large stratégie de prévention à l'intention des seniors, destinée à éviter la sédentarité, entretenir sa forme et son capital santé.



L'événement de Châteauneuf‐le‐Rouge a vu la participation de personnalités (Christine Arron, détentrice du record d'Europe du 100 mètres, Ali Saddedine, ancien pilote de chasse, Jean Viard, sociologue et directeur de recherche au CNRS...) venues apporter leur expérience et réflexions, par exemple sur le rapport au temps ou les impacts physiques et psychologiques de la retraite.



Des ateliers étaient organisés afin que les participants puissent rencontrer des professionnels et évaluer leur état physique, émotionnel, leurs habitudes ou tester leurs réflexes et découvrir de nouvelles activités douces.



L'événement sera dupliqué dans les autres bassins d'emplois de l'aéronautique et de l'aérospatiale, aux côtés de webinars organisés tout au long de 2022.