IPECA crée une nouvelle structure de services dédiée à l'aéronautique, l'aérospatiale et la défense

A l'occasion de la présentation des résultats de l'observatoire SQVCT dédié à l'aéronautique et lancé avec la MSAé, IPECA a annoncé la création d'une structure dédiée aux services pour le secteur permettant de bâtir une offre sur-mesure pour ses entreprises et ses salariés.



L'observatoire Santé et qualité de vie au travail a en effet mis en avant l'importance encore plus grande qu'ont prise les questions de santé et de prévention dans les attentes des salariés, avec les transformations entraînées par le ramp-up de la production et l'évolution du secteur vers une aviation plus verte. Par ailleurs, le contexte réglementaire évolue lui aussi.



IPECA a ainsi identifié un besoin grandissant d'offres de services sur-mesure, évoluant avec ces enjeux.



L'organisme va ainsi construire avec les entreprises du secteur aéronautique des solutions pour améliorer encore l'accès aux soins et l'accompagnement social, coordonner des actions de prévention et mesurer leur impact sur la santé des salariés.



(Image © IPECA et MSAé)