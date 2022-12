Indonésie : L'ARJ21 de COMAC sort de Chine avec une première livraison à TransNusa

TransNusa a réceptionné son premier ARJ21-700 (MSN 186, PK-TJA) le 18 décembre à Shanghaï. Il s'agit de la toute première livraison de l'avion régional de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) à un client basé hors de la Chine.



Le transporteur à bas prix indonésien attend encore 29 exemplaires de cet appareil qui a été configuré avec une cabine monoclasse de 95 sièges pour ses besoins.



L'intérêt de TransNusa pour l'ARJ21 s'explique en partie par la composition de son actionnariat. China Aircraft Leasing Group Holdings (CALC), filiale de la société d'État China Everbright Group, détient en effet une participation de 49 % dans PT TransNusa Aviation Mandiri (nom officiel de TransNusa).



Depuis 2018, CALC et COMAC sont liées par un accord de coopération stratégique en vertu duquel le loueur chinois promeut l'exploitation d'avions de fabrication chinoise. En plus de l'ARJ21 fraîchement arrivé, TransNusa exploite également deux Airbus A320 et un A320neo, pris en contrats de location-exploitation avec CALC.



Pour rappel, COMAC a livré 27 ARJ21 cette année et un total de 93 depuis le début de la production, tous à des transporteurs chinois tels que Chengdu Airlines, Air China, China Southern Airlines, China Express Airlines, Jiangxi Airlines et OTT Airlines.



(Photo © COMAC)