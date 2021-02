IndiGo réceptionne deux nouveaux A321neo en LEAP

La compagnie low-cost indienne IndiGo a réceptionné deux nouveaux Airbus A321neo dans le cadre d'une opération de vente et de location-bail pour cinq exemplaires passée avec le loueur SMBC Aviation Capital. Les deux appareils (MSN 10323 et MSN 10151), produits en configuration ACF et configurés en monoclasse de 222 sièges, ont été livrés depuis le site d'Airbus à Finkenwerder les 17 et 19 février.



IndiGo aligne désormais près de 120 appareils de la famille A320neo dont 32 A321neo. Ces derniers exemplaires sont désormais motorisés par des LEAP-1A de CFM International, conformément au choix de la compagnie indienne de changer de motorisation pour ses nouveaux monocouloirs, une décision officialisée en juin 2019 et qui concerne 280 appareils.



Pour rappel, les LEAP-1A d'IndiGo sont couverts par un contrat de service à long terme avec la coentreprise formée par Safran Aircraft Engines et GE Aviation.



(Photo © SMBC Aviation Capital)