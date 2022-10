IndiGo a réceptionné son premier Airbus A321P2F

IndiGo peut commencer enfin son service de fret dédié. La compagnie low cost Indienne a pris livraison de son premier avion tout cargo, un Airbus A321P2F loué chez Castlelake.



L'appareil (MSN 3267, CFM56, ex-Avion Express Malta, 15 ans) a été converti, à Singapour, par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering.



IndiGo devient ainsi le client de lancement de l'A321P2F en Inde. Elle attend encore trois autres appareils du même type.



« Cet avion est capable de desservir les marchés entre la Chine à l'est et le les pays Golfe à l'ouest, sans oublier les pays de la CEI (Communauté des États indépendants) au nord », indique-t-elle.



L'A321P2F est l'un des deux monocouloirs du programme P2F d'EFW, avec l'A320P2F. Selon EFW, l'A321P2F peut transporter jusqu'à 27,9 tonnes de fret sur une distance de 4 260 km. Il a l'avantage de proposer une plateforme monocouloir capable de comporter des conteneurs à la fois en cabine et en soute. Il peut ainsi transporter 14 ULD standards (88x125 ou 88x108 pouces) sur son pont principal, ainsi que 10 LD3-45 en soute, venant ainsi se positionner sur le marché du remplacement des Boeing 757-200F.



(Photo © IndiGo)