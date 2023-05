Inde : Star Air lance ses vols en Embraer 175

Star Air a débuté les opérations commerciales avec son premier Embraer 175, un appareil livré en janvier dernier. L'avion régional de 76 sièges est configuré en double classe dont 12 en classe affaires.



Il est opéré sur des rotations reliant Bangalore et Hyderabad à Jamnagar (Gujarat).



La compagnie indienne exploitera un total de quatre Embraer 175 contractualisés avec le loueur Nordic Aviation Capital (NAC).



Ces appareils viennent compléter sa flotte actuelle de la compagnie qui comprend déjà cinq ERJ145. « Avec l'introduction de l'E175, Star Air devient le seul opérateur national à offrir la classe affaires sur les lignes couvertes le projet UDAN, une initiative qui vise à relier les aéroports non, ou mal desservis en Inde », a déclaré Shrenik Ghodawat, le PDG de Star Air.



Lancée en 2018, Star Air dessert plus d'une quinzaine de lignes intérieures, majoritairement depuis sa base principale de Bangalore. Elle possède également une base secondaire à l'aéroport de Belagavi (Belgaum), toujours dans l'État du Karnataka.



(Photo © Embraer)