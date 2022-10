Inde : Jet Airways veut toujours décoller avant la fin de l'année, rumeurs sur l'A320neo

Jet Airways maintient toujours son objectif de redémarrer ses opérations d'ici la fin de l'année bien qu'elle n'a pas encore obtenu son CTA et finalisé sa future flotte.



« Démarrer ou redémarrer une compagnie aérienne est une entreprise complexe, et nous voulons être sûrs de prendre le temps d'obtenir les meilleures conditions et contrats possibles pour les avions et les moteurs [...] Si cela prend un peu plus de temps pour bien faire les choses, c'est bien », a déclaré l'un des porte-paroles de la compagnie à la presse locale.



Autrefois la plus grande compagnie aérienne privée indienne, Jet Airways a cessé ses activités en avril 2019 en raison de graves difficultés financières, mais a ensuite été rachetée par le consortium Murari Lal Jalan et Kalrock Capital. La compagnie aérienne visait un redémarrage en octobre 2022, après un premier report en mars. Jet Airways s'appuie actuellement sur le 737-800 pour l'obtention de son CTA, mais n'a pas encore annoncé publiquement ses intentions concernant sa future flotte.



Son PDG, Sanjiv Kapoor, indiquait récemment que les discussions avec les avionneurs étaient toujours en cours. Des rumeurs font dire que la compagnie aurait cependant opté pour l'A320neo d'Airbus après qu'un appareil du type (MSN 10546, Avolon) ait été aperçu dans la livrée du transporteur à Maastricht (Pays-Bas). L'avion était initialement destiné à la compagnie russe S7 Airlines, un contrat annulé en raison des sanctions.



En août dernier, l'agence Bloomberg annonçait que Jet Airways envisageait également d'introduire cinquante A220 avec un calendrier de livraison commençant vers 2025, le 737 MAX figurerait aussi dans ses projets. Avant la cessation de ses activités en 2019, Jet Airways était un important client de Boeing. La compagnie conserve deux A330-200, trois 737-800 et un 737-900, tous inactifs.



(Photo © Jet Airways)