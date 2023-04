Icelandair s'engage sur jusqu'à 25 Airbus A321XLR

Icelandair annonce avoir signé un protocole d'accord avec Airbus portant sur l'acquisition de jusqu'à 25 A321XLR. La compagnie compte acquérir treize exemplaires de l'appareil et réserver des droits d'achat sur douze supplémentaires.



Les livraisons devraient débuter en 2029.



Icelandair souligne qu'elle compte toutefois devenir une opératrice Airbus avant cette date. Elle est actuellement en cours de négociation pour acquérir quatre A321LR en leasing, qui pourraient intégrer sa flotte dès 2025. Elle indique que l'on peut s'attendre à d'autres introductions d'avions dans les années suivantes.



La compagnie est en effet en train de renouveler sa flotte, un programme annoncé en 2019 et qui entre dans sa deuxième phase avec cet accord préliminaire. La première phase s'est appuyée sur l'introduction de Boeing 737 MAX pour remplacer une partie de la flotte de 757. Dix-huit ont été livrés jusqu'à présent et deux autres appareils sont attendus d'ici la fin de l'année.



Mais une solution devait être trouvée pour la quinzaine de 757 non couverts par le remplacement par les 737 MAX. Icelandair a longtemps envisagé l'introduction de ces Airbus, allant jusqu'à envisager une conversion complète de la flotte. Cela n'aura pas lieu, la compagnie ayant opté pour une flotte mixte.



Les A321LR et XLR auront une capacité avoisinant les 190 sièges dans la configuration d'Icelandair. Ils permettront donc également d'augmenter les capacités de la flotte. Ses 757-200 comptent en effet 183 places, ses 737 MAX 8 160 et ses 737 MAX 9 178.



(Les Airbus A321XLR participeront au renouvellement de la flotte, notamment des Boeing 757. Photo © Icelandair)