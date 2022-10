Icelandair cherche les remplaçants de ses Boeing 757

Icelandair a diffusé un appel d'offres auprès d'Airbus, de Boeing et des motoristes en vue du renouvellement de ses Boeing 757 et de la croissance de sa flotte à partir de 2024.



La compagnie exploite actuellement 21 exemplaires de ces monocouloirs de Boeing. Elle souhaite grâce à sa future commande réussir à lisser les livraisons sur la décennie.



Elle est également en train de réceptionner des 737 MAX (8 et 9) pour moderniser ses opérations et devrait atteindre une flotte de vingt appareils à la fin de l'année 2023 - elle en a reçu quatorze à ce jour, en attend un autre d'ici la fin de l'année puis cinq en 2023.



En parallèle, elle travaille à son renforcement dans le secteur cargo. Ayant reçu son premier 767-300 cargo (un appareil converti), elle en attend un second, qui lui permettront de lancer des opérations tout cargo en janvier vers Liège, pour l'Europe, et vers New York (JFK), Chicago et Los Angeles pour les Etats-Unis.



(Photo © Icelandair)