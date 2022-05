Icelandair a envoyé un Boeing 767 à LOTAMS pour maintenance et un à ST Engineering pour conversion

LOTAMS a annoncé qu'Icelandair avait rejoint son portefeuille de clients en lui confiant dès le mois de mars la grande visite de l'un de ses Boeing 767-300 (TF-ISO).



Outre les tests fonctionnels des systèmes, les inspections de la structure et des moteurs, la lubrification des systèmes..., la société de maintenance s'est chargée de l'inspection et, le cas échéant, de la correction des défauts dans la cabine de l'appareil. Elle a également été chargée de renouveler le revêtement anticorrosion et d'effectuer la dépose des ailettes et leur inspection structurelle, ainsi que celle des longerons d'aile.

Enfin, elle a réalisé un contrôle non destructif (NDT) et une inspection visuelle de la structure de la cellule à l'emplacement de l'installation du système de connectivité.



En parallèle, Icelandair vient de réceptionner un nouveau Boeing 767-300. Issu de la flotte de TUI (mais entré en service en 1999 auprès de Britannia Airways), il a été transféré dans les installations de ST Engineering à Singapour, où il sera converti en avion cargo durant l'été.



Il entrera au service de la compagnie au cours de l'automne, sous l'immatriculation TF-ISH.



(Le Boeing 767-300 qui sera converti en cargo par ST Engineering cet été vient de la flotte de TUI © Icelandair)