Iberia reprend les réceptions d'avions et attend neuf Airbus

Iberia a annoncé que, la reprise du trafic se confirmant sur tous ses marchés, elle avait décidé de reprendre les livraisons d'avions. Elles avaient été gelées durant le plus fort de la pandémie.



Ainsi, la compagnie espagnole devrait recevoir neuf appareils au premier semestre 2021 : trois Airbus A350-900 et six A320neo. Un A350 (EC-NMZ) et deux A320neo ont déjà été livrés en février.



Les deux A350 restants seront livrés au cours du mois de mars. Ils porteront à douze le nombre d'appareils en service. Huit autres sont en commande et seront livrés jusqu'en 2024, avec une nouvelle configuration cabine triclasse.



Les A320neo ont vocation à remplacer des appareils qui ont été sortis de la flotte durant la pandémie. Quatre appareils doivent être livrés dans les prochains mois. Il en restera alors encore trois à livrer, qui rejoindront la flotte en 2023. C'est à cette date également que débuteront les livraisons de ses huit A321XLR.



(Photo © Iberia)