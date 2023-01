Iberia Maintenance remporte la maintenance des V2500 de HK Express

C'est un contrat qui concerne une compagnie d'Asie et qui est donc assez exceptionnel pour Iberia Maintenance. HK Express, filiale de Cathay Pacific confie à la division MRO d'Iberia la maintenance de 32 réacteurs V2500 équipant sa flotte d'Airbus A320 et A321.



La compagnie low-cost hongkongaise aurait ainsi choisi l'offre d'Iberia Maintenance sur des critères différenciateurs comme l'optimisation des visites en atelier et l'approvisionnement en pièces de rechange usagées (USM).



Iberia Maintenance, avec le soutien d'International Airlines Group (IAG), avait commencé à travailler sur la capacité d'entretien du V2500 d'International Aero Engines (IAE) à la fin de l'année 2012. En 2015, la division MRO d'Iberia décrochait la licence auprès de Pratt & Whitney et rejoignait ainsi le réseau de soutien d'IAE. À cette époque, Iberia Maintenance était ainsi devenue le premier atelier moteur non membre du consortium IAE à pouvoir réviser les V2500.



Pour rappel, Iberia Maintenance a décroché l'approbation du motoriste américain Pratt & Whitney pour pouvoir assurer l'entretien et la maintenance du réacteur PW1100G-JM (famille A320neo d'Airbus) en octobre dernier. Le premier GTF sera accueilli dans son atelier moteur de Madrid cette année. Iberia Maintenance travaille sur ce projet depuis plus de deux ans.



