Iberia Maintenance a remis en service 38 monocouloirs Airbus en dix mois

Iberia Maintenance annonce avoir a remis en service un total de 38 avions commerciaux de la famille A320 d'Airbus au cours des dix derniers mois, des appareils immobilisés et stockés en raison de la pandémie.



Certaines de ces remises en service ont été associées à des vérifications complètes en fin de contrat de bail, d'autres à des réparations complexes qui ont nécessité « d'importantes compétences en tôlerie, assemblage et composites » et effectuées en étroite collaboration avec les OEM pour développer des solutions sur mesure.



La division MRO d'Iberia cite aussi l'exemple où elle a pour la première fois effectué le remplacement de cadre de fenêtre sur un A320 en raison de deux petites fissures découvertes lors d'une inspection CND de routine. Cette opération a nécessité le démontage des éléments du poste de pilotage pour remplacer la structure primaire d'une partie de la pointe avant.



(Photo © Iberia Maintenance)