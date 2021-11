IAI remporte 10 nouvelles conversions de Boeing 737-800 en avions cargo avec World Star Aviation

La division Aviation d'Israel Aerospace Industries (IAI) a signé un accord avec World Star Aviation pour convertir dix Boeing 737-800 en configuration tout cargo (B737-800BDSF), avec une option pour dix conversions supplémentaires.



Les travaux de modification seront effectués par une filiale partiellement détenue par IAI en Chine, Bedek Lingyun (Yichang) Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd (Belinco) à Yichang (Hubei), ainsi que sur d'autres sites.



World Star Aviation est un loueur d'avions commerciaux californien, spécialisé dans la location et la recommercialisation d'appareils et de moteurs à mi-vie.



« Nous considérons cet accord comme une prochaine étape stratégique dans l'expansion de notre flotte mondiale d'avions cargo dans le cadre de notre partenariat avec Oaktree Capital Management. Nous considérons le 737-800 comme l'épine dorsale des services de fret court-courrier et feeder. Cet accord avec IAI conforte les plans de croissance de notre flotte d'avions à fuselage étroit et complète notre stratégie sur les avions cargo à fuselage large », a déclaré Yoram (Yoyo) Allalouf, codirecteur de World Star Aviation.



« Cet accord est également le résultat de l'essor du commerce électronique qui a accru la demande d'avions cargo. Je suis certain que nous verrons de nombreux autres accords similaires avec World Star Aviation dans les années à venir, et nous sommes toujours prêts à fournir les meilleures solutions dans d'autres endroits dans le monde », a ajouté Shmuel Kuzi, vice-président exécutif et directeur général du groupe Aviation d'IAI.



World Star Aviation a été créé en 2003 par John E. Flynn, ancien président de Triton et ancien vice-président exécutif de GE Capital Aviation Services (GECAS).



(Photo © IAI)