IAG signe avec Velocys pour son approvisionnement en biocarburant

IAG a conclu un accord avec Velocys prévoyant l'achat de 220 000 tonnes de carburant durable d'aviation (SAF) sur dix ans.



Le SAF sera utilisé par trois compagnies du groupe, à savoir British Airways, Aer Lingus et Iberia.



Le volume prévu devrait représenter le tiers de la capacité de production de Velocys dans le cadre de son projet Bayou Fuels. Les livraisons doivent débuter en 2026. Le carburant sera produit à partir de déchets et de l'intégration d'une technologie de capture du carbone.



Le groupe IAG s'est engagé à avitailler 10% de ses vols avec du SAF d'ici 2030, et va devoir pour cela sourcer un million de tonnes de carburant durable par an.