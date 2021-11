IAG reste en perte au 3e trimestre mais se redresse aussi

Comme les autres grands groupes européens, IAG a constaté une amélioration de ses résultats au troisième trimestre. Le groupe, très dépendant du marché nord-atlantique, est toutefois resté en perte sur la période.



Son chiffre d'affaires a été doublé, à 2,7 milliards d'euros. Le groupe publie toutefois une perte opérationnelle de 452 millions d'euros (très fortement réduite par rapport au 1,9 milliard d'euros de 2020) et une perte nette de 574 millions d'euros (contre 1,76 milliard d'euros en 2020).



IAG souligne que toutes ses compagnies aériennes ont contribué à l'amélioration des résultats, Iberia et Vueling en tête, portées par le dynamisme sur le marché intérieur espagnol et la consolidation d'Iberia en Amérique du Sud. Iberia est redevenu bénéficiaire sur la période et Vueling a atteint l'équilibre opérationnel.



Le groupe constate aussi une augmentation rapide des réservations sur le réseau long-courrier pour l'hiver (plus rapide que sur le moyen-courrier), avec une bonne performance sur le marché loisir premium et des signes de reprise sur le secteur du voyage d'affaires. La réouverture des Etats-Unis devrait continuer de nourrir cet élan, notamment chez British Airways et Aer Lingus. Ainsi, les capacités du groupe au quatrième trimestre devraient revenir à 60% de leur niveau de 2019 (contre 43,9% au troisième trimestre).



IAG vise à redevenir rentable au niveau groupe dès 2022.



(Photo © British Airways)