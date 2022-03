IAG prête 100 millions d'euros à Globalia et garde Air Europa en ligne de mire

IAG et Globalia ont conclu un accord selon lequel IAG accorde un prêt non garanti de 100 millions d'euros au groupe espagnol sur sept ans. Il prévoit que ce prêt pourra être converti en une participation au capital d'Air Europa, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.



Dans cette éventualité, la participation d'IAG pourrait atteindre 20%.



Luis Gallego, directeur général d'IAG, affirme qu'un rapprochement avec la compagnie espagnole reste d'une importance stratégique. Mais alors que le marché a beaucoup évolué depuis deux ans, le groupe se « donne le temps d'évaluer des structures alternatives qui pourraient être intéressantes pour les deux compagnies et offrir des avantages significatifs ».



L'accord prévoit une période d'exclusivité d'un an, le temps que les discussions se déroulent, et un droit d'égaler toute offre d'un tiers pour Air Europa au cours des trois prochaines années. Il aménage aussi un droit de sortie aux côtés de Globalia si le groupe vend Air Europa.