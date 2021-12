IAG ne veut plus d'Air Europa

Le groupe IAG a confirmé qu'il était en discussion avec le groupe Globalia pour abandonner son projet d'acquisition d'Air Europa. Les négociations en sont à un stade avancé et une communication sera faite en temps voulu lorsqu'elles auront abouti, annonce le groupe hispano-britannique.



IAG avait signé un premier accord concernant ce projet en novembre 2019 et prévoyait qu'Iberia rachète l'intégralité de sa concurrente. A ce moment-là, la transaction devait être finalisée au second semestre 2020. Mais la survenue de la crise sanitaire a repoussé le projet et en a modifié les modalités, Globalia ayant consenti à diviser par deux le prix d'achat (à 500 000 euros) en janvier 2021.



D'autres difficultés étaient apparues au cours du processus, notamment une menace de saisie des appareils d'Air Europa au début de l'année et l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'accord par la Commission européenne, inquiète de la situation concurrentielle en Espagne s'il aboutissait - ce qui était prévu pour le troisième trimestre 2021.



Air Europa possède une flotte de 45 appareils, principalement composée de Boeing 737-800 et 787-8 et -9, ainsi que d'ATR et d'ERJ 195 (chez sa filiale Air Europa Express).



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)