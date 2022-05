IAG finalise sa commande de Boeing 737

Le Boeing 737 va faire son retour dans la flotte d'IAG. Le groupe hispano-britannique a confirmé une commande pour une cinquantaine de 737 MAX avec Boeing, assortie d'options sur une centaine d'appareils.



Elle se répartit entre 25 737-8200 et autant de 737 MAX 10, d'une valeur avoisinant les 6,25 milliards de dollars. Mais le groupe précise qu'il a obtenu d'importants rabais.



IAG indique que ces appareils seront livrés entre 2023 et 2027 - et entre 2025 et 2028 pour les options qui seront confirmées. Ils sont susceptibles de rejoindre n'importe quelle compagnie du groupe pour remplacer des appareils plus anciens. Où qu'ils aillent, cela demandera une certaine adaptation car British Airways comme Aer Lingus, Iberia et Vueling ont une flotte de monocouloirs entièrement composée d'Airbus (plus de 350 appareils).



Ce projet avait fait l'objet d'un accord préliminaire surprise au cours du salon du Bourget 2019, alors que le programme 737 MAX était en pleine crise. Les livraisons ont beau avoir repris, le programme connaît encore des difficultés avec le 737 MAX 10, qui pourrait échouer à obtenir sa certification avant la fin de l'année, ce qui contraindrait Boeing à apporter des modifications dans le poste de pilotage avec pour conséquence de retarder de deux ans supplémentaires son entrée en service.



(Photo © Boeing)