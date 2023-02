IAG et Globalia s'entendent pour l'acquisition complète d'Air Europa

Le groupe IAG annonce qu'il a conclu un accord avec Globalia, lui permettant d'acquérir les 80 % restants du capital d'Air Europa. La transaction a une valeur de 400 millions d'euros : 100 millions d'euros et l'équivalent de 100 millions d'euros en actions IAG seront réglés à la clôture de l'opération, puis 100 millions d'euros seront versés aux premier et deuxième anniversaires de cette clôture. Celle-ci pourrait intervenir dans dix-huit mois, après l'approbation des autorités.



IAG avait conclu un premier accord avec le groupe espagnol en août dernier et converti un prêt non garanti de 100 millions d'euros en une participation de 20 % dans Air Europa.



Le groupe estime que l'intégration d'Air Europa présente un intérêt stratégique fort et lui permettra de croître plus facilement sur les marchés d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Asie.



Le projet prévoit notamment la transformation du hub de Madrid pour le faire entrer en concurrence avec les grands hubs européens. La marge Air Europa sera également gérée par Iberia. Par ailleurs, des synergies importantes sont attendues du rapprochement dès 2026, alors qu'Air Europa sera intégrée aux activités du groupe, à son programme de fidélité...



Air Europa exploite actuellement une flotte de cinquante appareils, composée d'ATR, de Boeing 737-800 et de 787. Elle a transporté 10 millions de passagers en 2022 (contre 13,1 millions en 2019).



(Photo © Air Europa)