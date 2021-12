IAG et Globalia apportent des précisions sur la rupture de leur accord sur Air Europa

IAG et Globalia ont apporté davantage de précisions sur les modalités de rupture de l'accord préliminaire qui les liait pour l'acquisition d'Air Europa par le groupe hispano-britannique.



Comme convenu, IAG dédommagera le groupe Globalia à hauteur de 40 millions d'euros (ce qui était dans les termes du contrat signé en janvier 2021), auxquels il ajoutera 35 millions d'euros. Ces montants permettront de réduire le prix d'une acquisition future si un nouvel accord est conclu et d'éviter tout litige relatif à l'acquisition.



Une nouvelle entente a en effet été conclue engageant les deux parties à évaluer d'ici fin janvier des structures alternatives qui pourraient leur convenir à toutes les deux.



« Il est très décevant que nous ayons dû mettre fin à l'accord actuel pour l'acquisition d'Air Europa, mais la décision est raisonnable en raison des conditions du marché, de la crise profonde résultant de la covid-19 et compte tenu de notre désir de maintenir une approche disciplinée de la distribution du capital. Cependant, nous nous sommes engagés à étudier des accords alternatifs avec Globalia qui pourraient apporter des avantages significatifs », a résumé Luis Gallego, CEO d'IAG.



