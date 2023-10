IAG en négociations pour une commande de gros-porteurs

Selon les informations de l'agence Bloomberg, le groupe IAG serait en discussion avec Boeing et Airbus en vue d'acquérir au moins une vingtaine de gros-porteurs.



Les appareils seraient destinés à British Airways, dont ils remplaceraient les plus anciens Boeing 777 - sa flotte de 777-200ER dépasse les 23 ans d'âge moyen et compte plus d'une quarantaine d'appareils.



IAG étoffe et modernise régulièrement l'ensemble de sa flotte, chez British Airways comme chez Iberia, Aer Lingus ou Vueling, en fonction des modèles, notamment en convertissant des options qu'il détient chez les avionneurs. La dernière conversion en date remonte au mois de juillet et portait sur un A350 et six 787-10 (à la suite de quoi le groupe a acquis de nouvelles options sur six Dreamliner supplémentaires).



Actuellement, British Airways exploite seize A350, 37 Dreamliner (de toutes les versions) et 59 777 (-200ER et -300ER) sur son réseau long-courrier.



(Photo © British Airways)