IAG convertit 6 Boeing 787 et un Airbus A350 en commandes fermes

Le groupe IAG continue d'ajuster ses commandes à ses besoins. Il a en effet annoncé qu'il avait transformé en commandes fermes les options qu'il détenait sur six Boeing 787-10 et un Airbus A350-900.



En parallèle, six autres Boeing 787-10 ont été ajoutés aux options que le groupe détient auprès de l'avionneur américain. Les appareils figurent au carnet de commandes de British Airways.



L'option sur l'A350 était en revanche détenue par Iberia.



Les sept appareils permettront de poursuivre la restauration des capacités des compagnies britannique et espagnole sur le long-courrier. Ils seront livrés en 2025 et 2026.



(Photo © British Airways)