IAG convertit 14 options sur des Airbus de la famille A320neo

IAG a décidé de convertir en commandes fermes les options qu'il détenait sur quatorze Airbus de la famille A320neo.



L'accord concerne onze A320neo et trois A321neo. Ils seront livrés en 2024 et 2025 et permettront de moderniser les flottes des compagnies du groupe.



Il s'ajoute à une décision similaire annoncée en mars dernier et qui portait sur la conversion en commandes fermes de six A320neo et deux A321neo.



(Photo © British Airways)