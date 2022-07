IAG acquiert 37 nouveaux Airbus de la famille A320neo

Le groupe IAG a annoncé qu'il avait signé deux accords avec Airbus, l'un pour convertir en commandes fermes douze appareils de la famille A320neo qu'il détenait en option, l'autre pour passer une nouvelle commande de 25 monocouloirs, avec des options sur cinquante appareils supplémentaires.



Les accords portent sur des A320neo et des A321neo dont la proportion sera décidée ultérieurement.



Les appareils seront livrés entre 2025 et 2028, pour ceux qui sont en commande ferme. Les options, si elles sont converties, pourront être livrées entre 2028 et 2030.



Ils remplaceront des appareils de la famille A320ceo actuellement en service.



