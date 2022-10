Hughes Marchessaux devient directeur général d'Air Caraïbes Atlantique

Air Caraïbes Atlantique annonce la nomination d'Hughes Marchessaux au poste de directeur général. Basé à Orly, il a pris ses fonctions le 3 octobre.



Il succède à Mathieu Munos, qui a participé au développement d'Air Caraïbes mais a décidé de « se consacrer à d'autres activités plus personnelles ».



Hughes Marchessaux a une riche carrière dans le transport aérien. Il a occupé des postes de direction chez Corsair, Air France, Bolloré Transports et Logistics et de directeur et membre du Comité Exécutif chez ASL et du Comité Air Cargo chez CMA-CGM. Il a ainsi participé à la création de CMA CGM Air Cargo en 2021.



Air Caraïbes Atlantique emploie près de 600 salariés dont 77 personnels au sol, 103 pilotes et 414 personnels de cabine. Plus de la moitié de ses effectifs est basée aux Antilles et en Guyane.



(Photo © Air Caraïbes)