HOP!, la compagnie aérienne court et moyen-courrier d'Air France vient d'ajouter un Embraer 190 de 110 sièges à sa flotte. L'appareil (MSN 665, F-HBLX), qui avait été réceptionné mi-décembre, a été mis en service le 14 janvier sur une rotation entre Roissy CDG et Séville. Il était auparavant exploité par la compagnie TUI fly Belgium. Pour rappel, HOP! a intégralement harmonisé sa flotte autour de la famille E-Jet d'Embraer depuis plus d'un an, avec 34 E170 et E190 en service aujourd'hui. (Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)