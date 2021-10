Hong Kong va durcir ses conditions d'entrée pour les aligner avec celles de la Chine

Hong Kong a définitivement choisi son camp. La région administrative spéciale a décidé de resserrer les conditions de voyage pour les aligner avec celles de Chine continentale, les plus restrictives au monde. Hong Kong continuera à mener une stratégie zéro Covid encore plus restrictive.



La plupart des passagers devront ainsi subir entre 14 à 21 jours de quarantaine à l'hôtel. Toutes les exemptions de quarantaine accordées à des groupes spécifiques (diplomates, chefs d'entreprises, résidants...) seront annulées.



Carrie Lam, cheffe de l'exécutif de Hong Kong, décrit la réouverture vers le continent comme "plus importante" que la restauration des liaisons internationales de Hong Kong, alors qu'à l'inverse, les grands centres financiers mondiaux tels que Singapour, Tokyo, Londres et New York lèvent progressivement leurs restrictions.



Le gouvernement chinois n'entrevoit pour sa part pas d'évolution de réouverture de ses frontières avant novembre 2022, date du prochain congrès national du Parti communiste chinois.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)