Hong Kong Airlines veut se restructurer et profiter de la reprise

Hong Kong Airlines (HKA) cherche à restructurer 6,2 milliards de dollars de dettes, pour éviter l'insolvabilité. La filiale de groupe HNA en redressement a annoncé qu'elle préparait actuellement des procédures en ce sens devant les juridictions anglaises et hongkongaises. Une première audience est prévue devant le Haut court de Hong-Kong le 13 octobre et devant les tribunaux anglais le 25 octobre.



Pour être mis en oeuvre, le plan de redressement, qui inclut une réduction de près de deux tiers de la flotte, devra être adoubé par 75% des créanciers. La dette de Hong Kong Airlines est aujourd'hui détenue à 45% par les loueurs d'avions, pour un montant de 2,8 milliards de dollars.



Elle aligne une flotte de seulement 10 appareils aujourd'hui : 5 A330-300 et 5 A320.



La compagnie aérienne espère que le processus de restructuration contribuera à fournir un « bilan renforcé et désendetté, avec une dette brute globale inférieure », ainsi que des « baux locatifs rationalisés ».



HKA a subi le double coup dur des troubles politiques à Hong Kong en 2019, suivi de l'effondrement de la demande de voyages due à la pandémie de coronavirus- ses revenus ont chuté de 85 % pendant la crise sanitaire. en raison de la baisse des revenus, HKA a été contraint de réduire ses effectifs de plus de 65 % (de 3 465 à 1 224) entre janvier 2020 et avril 2022.



Hong Kong Airlines paie également les frais de la forte ambition expansionniste de sa société mère, le groupe HNA. Le lancement de ses vols long-courriers vers les États-Unis et le Canada n'ont pas donné les résultats escomptés. L'aventure s'est avérée très coûteuse pour la compagnie aérienne.



