Hong Kong Airlines augmente sa flotte d'Airbus A330

Hong Kong Airlines a commencé à étoffer sa flotte avec trois Airbus A330-300 supplémentaires, pour ajuster ses capacités à une demande qui ne cesse d'augmenter.



Un premier appareil est entré en service le 21 juin, tandis que les deux autres seront intégrés au cours de l'été. Ils permettront d'étoffer le programme des vols vers le Japon, la Thaïlande, Taïwan et la Chine.



La compagnie, qui sort de restructuration, souligne que l'appareil a été réaménagé avec la configuration standard de ses A330-300. Ils peuvent accueillir 292 passagers, 32 en classe affaires et 260 en classe économique.



« Au cours des dernières vacances, nos ventes de billets ont été fortes, atteignant un sommet depuis le début de la pandémie. Le coefficient de remplissage a même dépassé de 7 % les niveaux antérieurs à la pandémie. Ce résultat est très encourageant, car notre rentabilité s'est considérablement améliorée, et il démontre également que nos efforts de reprise des vols cette année continuent de porter leurs fruits. Nous allons accélérer la reprise des vols et étendre la couverture de notre réseau de destinations aériennes », a indiqué Hou Wei, le président de la compagnie.



(Photo © Hong Kong Airlines)