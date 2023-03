HK Express reçoit son premier Airbus A321neo

Hong Kong Express a pris livraison de son premier A321neo, propulsé par les moteurs Leap-1A de CFM International. Il peut accueillir jusqu'à 236 passagers en configuration unique.



C'est le premier des seize exemplaires que doit réceptionner la filiale de Cathay Pacific au cours des deux prochaines années. Hong Kong Express recevra quatre A321neo en 2023, huit en 2024 et quatre en 2025.



La low-cost compte sur ce module pour élargir son réseau avec des vols plus longs vers des destinations à Singapour et au Japon.



Hong Kong Express, qui prévoit revenir aux niveaux pré pandémie d'ici la fin mars, dessert actuellement 26 destinations dont treize au Japon. Le restant de sa flotte comprend onze A321-200s, dix A320neo et cinq A320-200s.



