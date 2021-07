Hi Fly s'équipe d'un nouvel Airbus A330-300

La compagnie aérienne Hi Fly, spécialiste de l'ACMI, vient d'ajouter un nouvel Airbus A330-300 à sa flotte. L'appareil (MSN 1779, ex-SAA, Trent 700, MTOW de 242 tonnes) intègre la flotte de la division maltaise du groupe portugais.



Le nouvel appareil a été aménagé pour accueillir 249 passagers dans une configuration à deux classes (46 sièges full-flat en classe affaires et 203 sièges en classe économique).



Tous les sièges sont équipés d'un système de divertissement en vol RAVE de dernière génération (Génération 3) de Safran Passenger Innovations. Les sièges de la classe affaires sont équipés d'un écran de 15 pouces, tandis que chaque siège de la classe économique dispose d'un écran tactile de 10 pouces.



Le groupe Hi Fly aligne désormais 2 A321, 3 A330-200, 5 A330-300, 2 A330-900 et 6 A340-300.



(Photo © Hi Fly)