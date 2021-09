Heston MRO se pose en Europe

La société australienne Heston MRO, anciennement Aircraft Maintenance Services Australia, annonce s'implanter pour la première fois en Europe.



Cette nouvelle filiale, baptisée Heston MRO Europe, est localisée à Vilnius (Lituanie). Elle va proposer de services (équipements, pièces de rechange, support AOG) et de la gestion d'actifs pour les familles de monocouloirs A320 et 737.



La société précise qu'elle alimentera son propre stock européen avec des projets de démantèlements et des partenariats avec des propriétaires d'actifs.



Pour rappel, le groupe Heston Aviation a déjà créé une compagnie aérienne sur place en mars dernier, Heston Airlines. Cette nouvelle compagnie charter et ACMI basée à Vilnius dispose déjà d'une flotte de 2 A320. Elle offre des services aux voyagistes et aux compagnies aériennes de la région EMEA, avec un plan de flotte qui pourrait aller jusqu'à sept A320 en 2022.