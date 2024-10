Sabena technics change de direction. Le groupe a annoncé la nomination d'Hervé Grandjean au poste de président exécutif. Il succèdera à Philippe Rochet, qui a travaillé au sein du groupe durant dix-huit et le présidait depuis 2019, et prendra ses fonctions le 1er janvier 2025.



Ancien ingénieur de l'armement au sein de la Marine nationale, Hervé Grandjean avait intégré Sabena technics comme directeur commercial en janvier 2024. Il avait auparavant exercé diverses fonctions de direction au sein de la DGA, a été porte-parole du ministère des Armées puis directeur des opérations et de la stratégie du programme Nouveau Nucléaire France chez EDF.