Héroux-Devtek cédé à un fonds d'investissement américain

L'équipementier canadien Héroux-Devtek, troisième plus important fournisseur de trains d'atterrissage au monde, va être vendu à Platinum Equity Advisors, une société de capital-investissement établie aux États-Unis. La transaction est évaluée à 1,35 milliard de dollars canadiens. Platinum Equity a déclaré qu'Héroux-Devtek maintiendra au Québec son siège social et ses autres activités, y compris ses activités de fabrication. L'équipentier est aujourd'hui partiellement détenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ (Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec). Héroux-Devtek réalise près de 94 % de son chiffre d'affaires hors du Canada, dont environ 57 % aux États-Unis. (Photo © Héroux-Devtek)