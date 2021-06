Helvetic Airways tient son premier Embraer E195-E2 IL Y A 9 HEURES Helvetic Airways vient de réceptionner son premier Embraer E195-E2 à São José dos Campos (Brésil), un appareil de 134 sièges qui viendra rejoindre ses 8 E190-E2 déjà en service. La compagnie aérienne suisse recevra trois autres E195-E2 d'ici la fin juillet.



Pour rappel, Helvetic Airways avait commandé 12 appareils de la nouvelle famille E-Jet E2 d'Embraer en 2018. Les E195-E2 sont issus d'une conversion des quatre derniers E190-E2 en commande ferme. La compagnie aérienne détient également des droits d'achat pour 12 appareils supplémentaires.



« Avec la livraison du premier de nos quatre nouveaux Embraer E195-E2, le renouvellement de notre flotte devrait s'achever d'ici à la fin juillet » a déclaré Tobias Pogorevc, CEO d'Helvetic Airways à l'occasion du transfert de propriété de l'appareil. « Helvetic Airways exploite désormais une flotte optimale en termes de capacité et de durabilité. En outre, en tant que l'un des principaux opérateurs d'E-Jet E2 au monde, Helvetic Airways sera désormais en mesure de continuer à renforcer son rôle de compagnie aérienne suisse dans le ciel européen » a-t-il ajouté.



L'appareil, immatriculé HB-AZI, doit arriver à l'aéroport de Zurich le vendredi 25 juin en faisant des escales à Natal et à Las Palmas. Ce vol de livraison de quelque 9 900 kilomètres devrait durer environ 11 heures 30.



Avec ce nouveau type d'appareil plus capacitaire, Embraer explique que la compagnie suisse a développé une flotte offrant une flexibilité maximale pour déployer ses E195-E2 de 134 places, ses E190-E2 de 110 places et ses E190 de 112 places sur son réseau européen.



L'Embraer E195-E2 est, comme E190-E2, motorisé par le GTF PW1900G de Pratt & Whitney.



(Photo © Embraer) Copyright © 2021 ALERTAVIA / Le Journal de l’Aviation - Tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle et sous quelque forme ou support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite spécifique du Journal de l’Aviation. Une sélection d'infos récentes IL Y A 8 HEURES Le Bundestag donne son feu vert à la prochaine étape industrielle du SCAF

La commission des budgets du Bundestag vient d'approuver la prochaine étape importante du programme d'avion de combat européen SCAF. Les ... IL Y A 14 HEURES Avation PLC a vendu un ATR en Amérique du Nord

Le loueur singapourien Avation PLC annonce la vente d'un ATR 72-500 (MSN 978, produit en 2011) auprès d'un client ... IL Y A 14 HEURES CSAT se lance dans la maintenance des A320neo

Après avoir étendu son offre à la maintenance en base à la famille 737 MAX au mois d'avril, Czech Airlines ... 22 JUIN 2021 HAECO ITM renforce son accord avec China Airlines

HAECO Inventory Technical Management (HAECO ITM), filiale de la société MRO hongkongaise HAECO (groupe Swire), a annoncé l'extension de ... 22 JUIN 2021 Rafaut finalise l'acquisition du groupe Alkan

Le groupe Rafaut a conclu le rachat de son concurrent Alkan, spécialisé dans les systèmes d'emport et d'éjection ... Cette sélection d'infos est issue de la rubrique ALERTAVIA. Les abonnés du Journal de l'Aviation ont accès à un nombre beaucoup plus important d'actualités chaque jour. Pour en savoir plus, découvrez nos différentes formules d'abonnement. Découvrir nos offres