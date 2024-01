Helvetic Airways ajoute quatre Embraer 195 à sa flotte

Helvetic Airways a signé un contrat de longue durée avec le loueur américain Azorra portant sur quatre Embraer 195 qui viendront renforcer sa flotte au deuxième trimestre 2024.



La compagnie régionale suisse portera ainsi sa flotte à un total de 22 appareils pour la prochaine saison estivale : quatre Embraer E195-E2, huit E190-E2, six E190 et ces quatre E195.



Les nouveaux E-Jet disposeront d'un intérieur flambant neuf et moderne avec seront configurés avec 122 sièges en configuration 2-2. Helvetic Airways précise que les Embraer 195 ont été produits il y a 11 ans. Ils permettront de « maintenir un programme de vols stable même dans les conditions difficiles actuelles », selon les mots de Tobias Pogorevc, le PDG d'Helvetic Airways.



Pour rappel, Helvetic Airways assure un certain nombre de vols européens pour le compte du transporteur SWISS.



(Photo © Helvetic Airways)