HeliDax opte pour la solution HCare Classics d'Airbus pour ses 36 hélicoptères H120

HeliDax (groupe DCI) a signé un contrat de support de type HCare Classics avec Airbus Helicopters pour optimiser la disponibilité de sa flotte de 36 hélicoptères légers monoturbines H120.



L'opérateur d'hélicoptères français devient ainsi le premier client de cette nouvelle offre de services créée par Airbus Helicopters pour venir répondre aux besoins des opérateurs qui alignent des appareils qui ne sont plus en production aujourd'hui (H120, Dauphin, Puma et Gazelle). Cela représente quelque 2 000 hélicoptères en service chez près de 750 opérateurs dans le monde, soit 15% du total des heures de vol générées par l'ensemble de la flotte de l'hélicoptèriste européen.



HCare Classics comprend une gamme de services à la carte tels que la gestion de l'obsolescence, de l'assistance en matière de pièces de rechange, de la planification de maintenance...



« Pour continuer à garantir la disponibilité de notre flotte et de nos services jusqu'à la fin de notre contrat avec l'État en 2030, il est indispensable d'avoir un engagement fort de notre partenaire majeur, Airbus Helicopters, en termes de support et de suivi de l'obsolescence », déclare Christian Prigentt, directeur d'HeliDax.



« Le contrat HCare Classics sécurise notre chaîne d'approvisionnement et remplace notre acquisition de stocks de sécurité, dont les quantités sont basées sur des estimations uniquement sans tenir compte des risques logistiques futurs de la chaîne d'approvisionnement. À ce titre, et grâce à son service rémunéré à l'heure de vol, ce contrat contribuera directement à notre maîtrise des coûts de maintenance, jusqu'à la fin de notre convention avec l'État français » a-t-il ajouté.



Opérateur de l'hélicoptère H120 depuis 2008, HeliDax en est aujourd'hui le plus important client au monde. Ces hélicoptères assurent la formation de base et le perfectionnement des pilotes d'hélicoptères des armées françaises, de la gendarmerie nationale et de l'armée belge. Depuis le début de ce partenariat avec le gouvernement français il y a 14 ans, HeliDax a maintenu un niveau de disponibilité de 100% et a accumulé 246 000 heures de vol en H120 (plus de 22 000 heures par an aujourd'hui), formant plusieurs générations de pilotes d'hélicoptère.



Pour rappel, la production du H120 a été arrêtée en 2017.



(Photo © Groupe DCI)