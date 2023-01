HEICO a finalisé le rachat d'Exxelia International

Le groupe américain HEICO Corporation a finalisé l'acquisition d'Exxelia International en rachetant une participation finale de 94% dans la société française auprès du fonds britannique IK Partners. Les parts restantes sont détenues par des membres de l'équipe dirigeante d'Exxelia.



La transaction a été réalisée via la filiale Electronic Technologies Group (ETG) d'HEICO. L'opération avait été annoncée en juillet avec un accord valorisé à 453 millions d'euros (et la reprise de 14 millions d'euros de dettes).



Exxelia conçoit et produit des composants passifs complexes et de sous-systèmes de précision pour les secteurs de l'aviation, la défense, le spatial, le médical, le ferroviaire, les énergies et les télécommunications.



Dirigé par Paul Maisonnier, Exxelia emploie environ 2 100 salariés sur 11 usines dans le monde, dont six en France, deux aux États-Unis (une en Floride et une à New York), une en Inde, une au Maroc et une au Vietnam. Le siège social d'Exxelia est basé à Paris.



La gamme de produits d'Exxelia comprend 50 000 références et en particulier des condensateurs, transformateurs, résistances, filtres, capteurs de position, collecteurs tournants, ainsi que des pièces mécaniques de précision.



La société totalise plus de 3000 clients dans le monde. Elle est notamment présente sur 32 programmes aéronautiques civils et militaires (cockpit et avionique, moteurs, actionneurs, produits cabine, générateurs de puissance).