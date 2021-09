Heart Aerospace confie à Latécoère les études pour les portes de son ES-19

Latécoère annonce qu'il réalisera les études amont pour les portes du programme d'avion régional électrique ES-19 d'Heart Aerospace.



L'équipementier sera chargé de concevoir toutes les portes de l'appareil : porte passager, porte de secours et porte de soute à bagage. La phase de conception devrait durer dix-huit mois. Elle se déroulera à Toulouse, siège du groupe, et à Göteborg, chez Heart Aerospace.



« Cette nouvelle référence renforce notre activité « Engineering services », en plein essor qui compte des clients avionneurs en France, aux USA et désormais en Suède », a commenté Greg Huttner, directeur général de la division Aérostructures de Latécoère.



La start-up suédoise a reçu des commandes sous condition de United Airlines et Mesa Airlines pour 200 appareils et espère mettre son appareil régional en service en 2026.



(Image © Heart Aerospace)