Hawaiian va miser sur une nouvelle classe affaires pour ses Boeing 787

Hawaiian Airlines, qui va réceptionner ses premiers Boeing 787-9 l'année prochaine, va également revoir son modèle économique en misant davantage sur les passagers à haute contribution.



Les 10 futurs Dreamliner de la compagnie basée à Honolulu vont en effet être aménagés avec une classe affaires comprenant 34 suites, une cabine près de deux fois plus capacitaire que celle présente sur ses A330-200 (18 sièges). Les futurs 787 d'Hawaiian disposeront d'une capacité totale de 301 sièges, soit 23 de plus que pour ses A330 (278 sièges).



Hawaiian Airlines a par ailleurs choisi un siège qui sera produit par Adient Aerospace, la JV formée par Boeing et le constructeur de sièges pour le secteur automobile Adient il y a tout juste trois ans. Il s'agit du siège Ascent, déjà présent sur les 787-9 de Qatar Airways depuis juin dernier. La classe économique sera quant à elle aménagée avec le siège Aspire de Collins Aerospace.



La compagnie hawaïenne entend ainsi monter en gamme sur ses dessertes les plus premium ou les plus lointaines, en particulier vers le Japon et l'Australie ou elle est en concurrence avec des transporteurs comme All Nippon Airways, Japan Airlines et Qantas.



(Le siège affaires Ascent d'Adient Aerospace. Photo © Adient Aerospace)