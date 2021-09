Harry Taylor sera PDG par intérim de WestJet

A la suite de l'annonce du départ à la retraite d'Ed Sims, le groupe WestJet a choisi Harry Taylor pour assurer son rôle de PDG par intérim, le temps qu'il trouve une personne susceptible de reprendre le poste durablement.



Une période de transition est prévue entre fin novembre et mi-décembre.



Travaillant pour WestJet depuis 2015, Harry Taylor est actuellement EVP et directeur financier du groupe. A ce poste, il a notamment négocié les contrats 787 et 737 MAX avec Boeing, participé à la vente de WestJet à Onex et géré les finances de la low-cost durant la pandémie.



Jennifer Bue, VP Finance Planning & Analysis, assurera l'intérim au poste de directrice financière.



(Photo © WestJet)