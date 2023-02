Hans Airways pourrait repartir de zéro

La compagnie Hans Airways, qui prévoyait d'opérer entre le Royaume-Uni et l'Inde avec un A330, annonce que ses plans sont aujourd'hui bloqués par l'UK CAA.



Selon elle, les critères financiers rigoureux requis par le régulateur sont en train d'entraver son lancement, même si elle respecte tous les aspects techniques pour l'obtention de son certificat de transporteur aérien.



La direction de Hans Airways rappelle que sa structure de démarrage est solvable depuis sa création en 2019.



Hans Airways envisage maintenant de restituer son premier appareil (A330-200, MSN 950, ex-Air Europa, G-KJAS) et d'entreprendre des discussions avec de nouveaux investisseurs et bailleurs potentiels.



Hans Airways souhaite relier des villes secondaires britanniques et indiennes (la première liaison étant entre Birmingham et Amritsar). Elle avait été obligée de lever de nouveaux financements l'année dernière pour rassurer la CAA sur la viabilité financière de son projet. Ces nouveaux investissements s'accompagnaient d'une modification de la structure de direction.



(Image © Hans Airways)