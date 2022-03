Hans Airways confirme sa lettre d'intention pour son premier Airbus A330-200

Hans Airways a indiqué qu'elle avait finalisé la lettre d'intention qu'elle avait signée en janvier dernier pour l'acquisition d'un Airbus A330-200.



L'appareil (MSN 950, ex-Air Europa) est actuellement à Abou Dhabi dans les installations d'Etihad Engineering, où il subit une visite de maintenance.



Cette confirmation intervient alors que l'Inde vient tout juste de rouvrir son ciel pour les vols réguliers internationaux. Hans Airways compte en effet lancer ses opérations au début de l'été entre le Royaume-Uni et l'Inde.



Elle s'apprête à lancer la formation de douze PNC au mois d'avril, à Birmingham et Manchester, après avoir achevé la formation de ses premiers pilotes en janvier.



« Avec la disparition des vols de Jet Airways, Thomas Cook et Monarch Airlines, il y a de la place pour une troisième compagnie entre le Royaume-Uni et l'Inde (avec British Airways et Virgin Atlantic). Nous travaillons très dur pour être cette troisième compagnie », a déclaré Barry Humphries, directeur non exécutif. D'autant que Flypop est également sur les rangs.



(Image © Hans Airways)