HAL et Safran signent un accord stratégique pour coopérer dans les moteurs civils et militaires

Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont signé un protocole d'accord (MoU) pour étudier de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine des moteurs civils et militaires, en cohérence avec la stratégie Atmanirbhar Bharat du gouvernement indien qui vise à atteindre l'autonomie en matière de technologies de défense et de MRO (maintenance, de réparation et de révision).



Ce MoU a été signé par Florent Chauvancy, Directeur des Ventes Avionneurs de Safran Helicopter Engines, et Amitabh Bhatt, PDG de l'usine d'HAL à Bangalore, en présence de R. Madhavan, le Président d'Hindustan et de Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines, qui participaient à la la pose de la première pierre de la joint-venture Helicopter Engines MRO Pvt Limited (HE-MRO), un centre de maintenance qui sera implanté à Sattari, près de Goa. HE-MRO sera opérationnel d'ici fin 2023, avec une capacité initiale de 50 moteurs par an. L'installation pourra à terme atteindre une capacité annuelle de 150 moteurs.



« Cette installation comprendra un espace de formation et de bureaux de 1000 m2, un atelier de réparation de 3800 m2, et assurera des services de MRO pour les moteurs TM333 et Shakti équipant les hélicoptères d'HAL. L'objectif d'HE-MRO est de renforcer la disponibilité opérationnelle des hélicoptères des Forces armées indiennes », a déclaré R. Madhavan, le Président d'Hindustan.



« Je suis fier de célébrer le lancement de ce centre de MRO de rang mondial pour les moteurs TM333 et Shakti. Cette installation va être un élément essentiel pour renforcer la satisfaction des clients et soutenir la vision du gouvernement indien en matière de MRO aéronautique en Inde. Cette joint-venture soutiendra les hélicoptères en service, tandis que la signature du MoU ouvre de nouvelles perspectives de partenariat pour la motorisation de futurs hélicoptères d'HAL » a ajouté Franck Saudo.



Safran Helicopter Engines a par ailleurs rappelé qu'il motorisait la totalité des hélicoptères d'HAL, les Forces armées indiennes étant l'un de ses principaux clients opérateurs avec une flotte de plus de 1000 moteurs ; dont 250 TM333 et plus de 500 Shakti (version indienne de la turbine Ardiden 1H1 co-développé avec HAL).



Le Shakti motorise les hélicoptères Dhruv et Rudra d'HAL, et a également été sélectionné pour équiper l'hélicoptère de combat léger LCH. La variante Ardiden 1U, certifiée par la DGCA l'année dernière, équipe par ailleurs le nouvel hélicoptère utilitaire léger indien (LUH).



(Photo © Safran Helicopter Engines)