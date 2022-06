HAECO se dote de l'outil dentCHECK de 8tree pour les dommages liés à la grêle

Le groupe HAECO annonce avoir commencé à utiliser l'outil dentCHECK de 8tree pour améliorer l'efficacité et la qualité de ses activités de cartographie des bosses sur la structure des appareils en lien avec les dommages liés à la grêle.



Cette nouvelle capacité a été mise en place par HAECO Hong Kong et HAECO Americas afin de réduire le temps nécessaire à l'inspection des avions endommagés.



HAECO précise que cette solution l fournit des réponses « go/no-go » en temps réel sur la simple pression d'un bouton et réduit considérablement les délais de cartographie et de rapport des dommages par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles qui utilisent des jauges de profondeur et des règles.



(Photo © HAECO)