HAECO reconduit sur la maintenance des toboggans d'A330

HAECO Component Overhaul (HAECO CRO) a renouvelé pour cinq ans son accord de licence avec Collins Aerospace concernant la maintenance des toboggans d'évacuation présents sur Airbus A330.



La division dédiée aux équipements de la société MRO hongkongaise HAECO (groupe Swire) dispose de deux ateliers (Hong Kong et Xiamen) qui assure aussi la maintenance des toboggans des Boeing 737 et 777.



HAECO CRO était agréé sur les toboggans d'A330 produits par Collins Aerospace depuis 2016. L'extension de l'accord va permettre aux deux sociétés de développer cette activité à destination de leurs clients basés en Chine continentale et à Hong Kong.



(Photo © HAECO Component Overhaul)