HAECO Landing Gear Services réalise la révision des atterrisseurs d'un 100e Boeing 747-8

HAECO Landing Gear Services (groupe HAECO) annonce avoir récemment achevé la révision des trains d'atterrissage d'un centième Boeing 747-8 dans son centre de réparations de Xiamen (Chine).



Pour rappel, HAECO Landing Gear Services a été créée en 2007 en tant que coentreprise entre HAECO, HAECO Xiamen, Xiamen Aviation Industry Co. Ltd., Cathay Pacific, China Airlines et Japan Airlines.



L'atelier s'est lancé dans les services de révision de trains d'atterrissage trois ans plus tard, au départ sur le Boeing 747-400ERF. Depuis, les capacités de HAECO Landing Gear Services se sont élargies à de nombreuses plateformes, y compris l'Airbus A320, les Boeing 737, 747, 757, 767, 777, 787 et les Embraer E190/E195.



(Photo © HAECO Landing Gear Services)